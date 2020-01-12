السعودية وقطر تفترقان على الود

ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت منتخبي السعودية وقطر، اليوم الأحد، في تايلاند، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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ورفع الأخضر السعودي، الذي استهل مشواره في البطولة بفوز ثمين على اليابان، رصيده بعد هذا التعادل، إلى 4 نقاط، ويتصدر قائمة المجموعة الثانية، بانتظار نتيجة مباراة منتخبي سوريا واليابان، التي تقام اليوم أيضا.

بينما رفع العنابي القطري، الذي تعادل في لقائه الأول مع سوريا (2-2)، رصيده إلى نقطتين، وتقدم إلى مركز الوصافة، حتى الآن.

المصدر: وكالات