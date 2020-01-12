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السعودية وقطر تفترقان على الود

الرياضة

السعودية وقطر تفترقان على الود
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ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت منتخبي السعودية وقطر، اليوم الأحد، في تايلاند، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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ورفع الأخضر السعودي، الذي استهل مشواره في البطولة بفوز ثمين على اليابان، رصيده بعد هذا التعادل، إلى 4 نقاط، ويتصدر قائمة المجموعة الثانية، بانتظار نتيجة مباراة منتخبي سوريا واليابان، التي تقام اليوم أيضا.

بينما رفع العنابي القطري، الذي تعادل في لقائه الأول مع سوريا (2-2)، رصيده إلى نقطتين، وتقدم إلى مركز الوصافة، حتى الآن.

المصدر: وكالات 

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