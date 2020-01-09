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سوريا تنجو من الهزيمة أمام قطر بهدف قاتل (فيديو)

الرياضة

سوريا تنجو من الهزيمة أمام قطر بهدف قاتل (فيديو)
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فرط المنتخب القطري بفوز كان في متناوله أمام نظيره السوري (2-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، في مستهل مشوارهما في بطولة كأس آسيا تحت سن 23، والمقامة حاليا في تايلاند.

وتقدم العنابي بهدفين متتاليين، الأول سجله لاعبه يوسف عبد الرزاق يوسف في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية.

بينما جاء الثاني بـ "نيران صديقة" سجله السوري يوسف محمد، في الدقيقة 23 خطأ في مرماه.

في حين بينما سجل السوري عبد الرحمن بركان الهدف الأول لبلاده، في الدقيقة 31، ومن ثم اقتنص زميله علاء ياسين هدف التعادل، في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب "تاماسات".

واكتفى كل من الطرفين بنقطة واحدة ويتقاسمان صدارة المجموعة الثانية، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين اليابان والسعودية، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: وكالات 

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