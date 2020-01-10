أول تعليق رسمي لإدارة برشلونة على إمكانية إقالة فالفيردي

كثرت التقارير الصحفية والإعلامية في الساعات الماضية، بشأن إمكانية إقالة مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، بعد خسارة "البارسا" أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي السوبر الإسباني.

ووسط هذه الأنباء، خرجت تصريحات رسمية من قبل إدارة برشلونة، متمثلة في غويليرمو أمور مارتينيز، مدير العلاقات المؤسسية في النادي الكتالوني، الذي كذب كل هذه الشائعات.

وقال مارتينيز: "نحن بحاجة إلى مواصلة هذا الموسم الطويل. حتى لا تتحدثوا عن إمكانية إقالة فالفيردي.. لن يحدث شيئا من هذا القبيل".

إقرأ المزيد

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن إمكانية إقالة فالفيردي، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، أمس الخميس، مشيرة إلى أن مجلس إدارة النادي الكتالوني، سيعقد اجتماعا في الـ13 من الشهر الجاري، سيقرر خلاله ما إذا كان المدرب البالغ من العمر 55 عاما سيستمر على رأس الإدارة الفنية لـ"البلاوغرانا"، أم ستتم إقالته.

إقرأ المزيد

يذكر أن فالفيردي، يشرف على تدريب برشلونة منذ العام 2017، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني في مناسبتين، كما فاز معه بكأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، ولكن ومع كل سقوط لـ"البارسا"، تتعالى الأصوات المطالبة بإقالة المدرب الإسباني.

المصدر: championat.com