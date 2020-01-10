 
مباشر

أول تعليق رسمي لإدارة برشلونة على إمكانية إقالة فالفيردي

الرياضة

أول تعليق رسمي لإدارة برشلونة على إمكانية إقالة فالفيردي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1my

كثرت التقارير الصحفية والإعلامية في الساعات الماضية، بشأن إمكانية إقالة مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، بعد خسارة "البارسا" أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي السوبر الإسباني.

ووسط هذه الأنباء، خرجت تصريحات رسمية من قبل إدارة برشلونة، متمثلة في غويليرمو أمور مارتينيز، مدير العلاقات المؤسسية في النادي الكتالوني، الذي كذب كل هذه الشائعات.

وقال مارتينيز: "نحن بحاجة إلى مواصلة هذا الموسم الطويل. حتى لا تتحدثوا عن إمكانية إقالة فالفيردي.. لن يحدث شيئا من هذا القبيل".

إقرأ المزيد
شاهد واحكم بنفسك.. هل حرمت تقنية
شاهد واحكم بنفسك.. هل حرمت تقنية "الفار" برشلونة من هدفين؟

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن إمكانية إقالة فالفيردي، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، أمس الخميس، مشيرة إلى أن مجلس إدارة النادي الكتالوني، سيعقد اجتماعا في الـ13 من الشهر الجاري، سيقرر خلاله ما إذا كان المدرب البالغ من العمر 55 عاما سيستمر على رأس الإدارة الفنية لـ"البلاوغرانا"، أم ستتم إقالته.

إقرأ المزيد
3 صور لميسي بعد
3 صور لميسي بعد "الريمونتادات" تشعل مواقع التواصل

يذكر أن فالفيردي، يشرف على تدريب برشلونة منذ العام 2017، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني في مناسبتين، كما فاز معه بكأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، ولكن ومع كل سقوط لـ"البارسا"، تتعالى الأصوات المطالبة بإقالة المدرب الإسباني.

المصدر: championat.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

علاقة مثيرة بين صدام حسين والقاعدة العسكرية التي قصفتها إيران في العراق