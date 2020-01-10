3 صور لميسي بعد "الريمونتادات" تشعل مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور حزينة لنجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد 2-3، في الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني.

وتعرض برشلونة لـ"ريمونتادا" جديدة، بعد تفريطه في تقدمه على الأتلتيكو 2-1، وخسر في الأنفاس الأخيرة من المباراة، بنتيجة 2-3.

وعقب المباراة، انتشرت 3 صور، تبرز ردة فعل ميسي بعد ثلاث "ريمونتادات" تعرض لها فريقه في السنوات الثلاث الأخيرة.

الصورة الأولى تعود لموسم 2017-2018، ويظهر فيها ميسي، واقفا وحيدا في ملعب "الأولمبيكو" بروما، وعلامات الحسرة والتذمر تعلو محياه، وذلك بعدما حقق فريق روما "ريمونتادا" تاريخية أمام برشلونة، بفوزه عليه بثلاثة أهداف من دون رد، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ليخرج العملاق الكتالوني من البطولة، علما أنه فاز (4-1) في مباراة الذهاب، على ملعب "كامب نو".

Bleacher Report Football

وتكرر المشهد ذاته مع ميسي في العام الماضي وفي نفس المسابقة "دوري أبطال أوروبا"، حيث ظهر النجم الأرجنتيني تعيسا في ملعب "أنفليد"، وهو يراقب فرحة جماهير ليفربول بتأهل فريقهم إلى نهائي المسابقة القارية على حساب برشلونة، بعد "ريمونتادا" تاريخية.

Bleacher Report Football/Facebook.com

واستطاع ليفربول من تحقيق فوز عريض على رفاق ميسي، بنتيجة 4-0 في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ليخطف "الريدز" بطاقة التأهل للنهائي، بعدما عوض خسارته ذهابا في برشلونة بثلاثية نظيفة.

Bleacher Report Football/facbook.com

أما الصورة الثالثة، فقد أبرزت ملامح ميسي بعد الخسارة الدراماتيكية أمس الخميس، أمام أتلتيكو مدريد، في الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني، وظهر "البرغوث" وكعادته بعد كل "ريمونتادا"، وحيدا ومصدوما، وهو يشاهد احتفالات لاعبي أتلتيكو بالتأهل إلى المباراة النهائية.

المصدر: Bleacher Report Football