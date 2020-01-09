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شاهد.. فتاة تخنق مقاتلا "مغرورا" حتى فقدانه الوعي

الرياضة

شاهد.. فتاة تخنق مقاتلا
AFP MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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عاقبت فتاة مقاتلا في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) على استهانته بها واعتقاده بأنه لا مكان للنساء في صالة التدريب للفنون القتالية المختلطة.

وانقضت الفتاة على الرجل وتمكنت بمهاراتها من تثبيته من رقبته حتى فقد وعيه، ليتدخل المدرب لمساعدته. 

 

وكانت آخر عبارة تلفظ بها المقاتل قبل أن يجد نفسه في قبضة الفتاة، هي: "هل تريدين جلي الصحون؟".

واعتقد المقاتل بأن القوة أكثر أهمية من المهارات، لذلك كان رد فعله على عرض المدرب عليه مبارزة الفتاة بالقول: "فتاة؟ هل أنت جاد يا رجل؟".

المصدر: وكالات 

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