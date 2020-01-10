شاهد.. مقاتلة تسحق منافستها بعد رقصة رائعة!

اكتسحت المقاتلة التايلاندية، ستامب فيارتيكس، منافستها الهندية، بوجا تومار، في النزال الذي جمعهما ضمن دورة "ONE Championship" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقطت فيارتيكس منافستها على أرض الحلبة في الجولة الأولى وانهالت عليها بوابل من الضربات على رأسها ووجهها، حتى اضطر الحكم لوقف النزال معلنا فوز فيارتيكس.

Stamp Fairtex 🇹🇭 runs through Puja Tomar 🇮🇳 in DOMINANT fashion, winning by first-round TKO on her quest for a third ONE World Title! #WeAreONE#ONEChampionship#ANewTomorrowpic.twitter.com/IVCQR3AsGr — ONE Championship (@ONEChampionship) 10 января 2020 г.

وقدمت المقاتلة التايلاندية عرضا رائعا خلال نزولها إلى أرض الحلبة، وتبين أنها لا تجيد الرقص فقط، بل والقتال أيضا.

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وحققت ستامب فيارتيكس انتصارها الرابع على التوالي في رابع نزال لها بقواعد رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، من دون أن تتعرض لأي هزيمة، حتى الآن، إضافة إلى ثلاثة انتصارات في الملاكمة التايلاندية، من دون هزائم أيضا.

بينما منيت المقاتلة الهندية بالهزيمة الخامسة مقابل أربعة انتصارات.

المصدر: وكالات