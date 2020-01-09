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نيمار يكشف عن أقوى مدافع واجهه في مسيرته

الرياضة

نيمار يكشف عن أقوى مدافع واجهه في مسيرته
AFP Anne-Christine POUJOULAT
نيمار يكشف عن أقوى مدافع واجهه في مسيرته
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كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان، عن أقوى مدافع واجهه في مسيرته الكروية.

وقال نيمار في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أفضل مدافع واجهته؟.. من بين أولئك الذين واجهتم، هو سيرخيو راموس (مدافع ريال مدريد)".

وتابع الدولي البرازيلي: "لقد أتيحت لي الفرصة أيضا للعب بجانب ثلاثة مدافعين مميزين، هم جيرارد بيكيه (في برشلونة)، وتياغو سيلفا وماركينيوس ( في منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان)".

وتجاهل نيمار، الهولندي فيرغيل فان دايك، نجم ليفربول، الذي يعد حاليا واحدا من أفضل المدافعين في العالم، واحتل المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

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وسبق لنيمار، الذي دافع عن ألوان برشلونة بين العامين 2013 و2017، أن واجه راموس في عدة لقاءات جمعت بين "البارسا" وغريمه التقليدي ريال مدريد، كما لعب نيمار ضد فان دايك، عندما تواجه فريقه الحالي باريس سان جيرمان وليفربول، في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: eurosport.ru

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