شاهد.. القدر يمنع مبابي من تسجيل هدف غير مسبوق

واصل الفرنسي كيليان مبابي، إبداعاته في ملاعب كرة قدم، وقدم لوحة فنية مبهرة، خلال لقاء فريقه باريس سان جيرمان وسانت إتيان، أمس الأربعاء، ضمن الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الفرنسية.

وانتشر فيديو من المباراة لابن الـ21 عاما، وهو يحاول تسجيل هدف بطريقة مذهلة وغير مسبوقة في ملاعب كرة القدم.

وفي الدقيقة 77، وخلال هجمة مرتدة لسان جيرمان، مرر البرازيلي نيمار كرة بينية لمبابي، فسددها هذا الأخير بالكعب، من خارج منطقة الجزاء، لتتجاوز حارس مرمى سانت إتيان، ولكنها مرت محاذية بسنتيمترات قليلة للقائم الأيمن.

ولو سجل هذا الهدف لكان هدف الموسم بدون منازع.

وأنهى باريس سان جيرمان المباراة، بفوز كاسح على سانت إتيان، بنتيجة 6-1.

المصدر: "تويتر"