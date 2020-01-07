رسميا.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019

حصل الدولي السنغالي ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية.

وتفوق ماني لاعب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على زميله في فريق "الريدز" النجم المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

It's official! 🥇



The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane



What an achievement for the Senegalese winger! 🇸🇳 #CAFAwards2019pic.twitter.com/BwFBBxFBR1 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) 7 Ocak 2020

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المصدر: وكالات