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رسميا.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019

الرياضة

رسميا.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019
AFP Khaled DESOUKI
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حصل الدولي السنغالي ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية.

وتفوق ماني لاعب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على زميله في فريق "الريدز" النجم المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

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المصدر: وكالات

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