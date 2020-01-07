رسميا.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019
AFP Khaled DESOUKI
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حصل الدولي السنغالي ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية.
وتفوق ماني لاعب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على زميله في فريق "الريدز" النجم المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
It's official! 🥇— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) 7 Ocak 2020
The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane
What an achievement for the Senegalese winger! 🇸🇳 #CAFAwards2019pic.twitter.com/BwFBBxFBR1
المصدر: وكالات