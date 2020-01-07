بالتفصيل.. قائمة الفائزين بجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2019

جرى حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية، واختتم بفوز الدولي السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

وفي ما يلي قائمة الفائزين بجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2019:

- جائزة أفضل لاعب في إفريقيا "الكرة الذهبية الإفريقية":

السنغالي ساديو ماني

ساديو... ساديو... ساديو ماني هو الفائز بالكرة الذهبية الأفريقية رسميًا 🥇



🇸🇳 يُتوج السنغالي ساديو ماني بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 👑



ازأر واحتفل على عرش أفريقيا يا أسد التيرانجا 🦁🔥

#SadioMane#CAFAwards2019pic.twitter.com/hYVYLkpsjH — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

- جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا لعام 2019:

النيجيرية أسيسات أوشوالا

آوووه رسميًا! أسيسات أوشولا تعتلي عرش أفريقيا كأفضل لاعبة أفريقية لعام 2019! 🇳🇬



تهانينا على التاج الأفريقي والكرة الذهبية للأفضل أفريقيًا! 👑 pic.twitter.com/zNJug1azrX — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

- جائزة أفضل رئيس ناد إفريقي

مويسي كاتومبي - رئيس نادي مازيمبي الكونغولي

جائزة أفضل رئيس نادٍ أفريقي تذهب إلى رئيس نادي مازيمبي الكونغولي مويسي كاتومبي 🇨🇩🥇



تستحق الكثير مويسي بعد ما قدمته لناديك وللكرة الأفريقية! 🏆🔥

#CAFAwards2019pic.twitter.com/iHDTuvHJ65 — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

- جائزة أفضل اتحاد وطني إفريقي:

الاتحاد المصري لكرة القدم

يُثبت الاتحاد المصري لكرة القدم نجاحه عامًا وراء عامٍ، وفي بطولة وراء بطولة! 👏👏



لذلك فإن جائزة أفضل اتحاد وطني أفريقي لابد أن تذهب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بعد المجهود الكبير في استضافة بطولتي الكاف في مصر العام الماضي 🇪🇬😇

#CAFAwards2019pic.twitter.com/oguO1s5OZA — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

- أفضل مدرب لمنتخبات الرجال في إفريقيا:

جمال بلماضي - مدرب منتخب الجزائر

أفضل مُدرب في أفريقيا هو الجزائري جمال بلماضي 🥇🔥 🇩🇿 #CAFAwards2019pic.twitter.com/Z6wFHlNIcA — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

أفضل مدرب للسيدات لعام 2019:

ديزيريه إليس - مدربة منتخب جنوب إفريقيا للسيدات

ديزيريه إليس هي المدرب الأفضل للسيدات لعام 2019 👑👏



عامٌ رائع وتتويج مُستحق لمدربة منتخب جنوب أفريقيا للسيدات 🇿🇦#CAFAwards2019pic.twitter.com/nT22s38rig — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

- التشكيلة المثالية لمنتخب إفريقيا 2019:

أندري أونانا، سيرجي أورييه، جويل ماتيب، خاليدو كوليبالي، أشرف حكيمي، أدريس أجاي، رياض محرز، حكيم زياش، محمد صلاح، بيير إميريك-أوباميانغ، ساديو ماني

بعد عامٍ ملئٍ بالبطولات والمُسابقات إليكم التشكيل الأفضل لنجوم عام 2019! 👏🧐



🇨🇲 أندري أونانا

🇨🇮 سيرجي أورييه

🇨🇲 جويل ماتيب

🇸🇳 خاليدو كوليبالي

🇲🇦 أشرف حكيمي

🇸🇳 أدريس أجاى

🇩🇿 رياض محرز

🇲🇦 حكيم زياش

🇪🇬 محمد صلاح

🇬🇦 أوباميانج

🇸🇳 ساديو ماني

#CAFAwards2019@FIFProAfricapic.twitter.com/vJPgC8wmn9 — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

- جائزة توغو الخاصة:

كودجوفي أوبيلالي الذي يعد مثالا يحتذى في تحدي العقبات وإثبات العقلية المتميزة

جائزة توجو الخاصة من نصيب كودجوفي أوبيلالي الذي يُعد مثالًا يُحتذى به في تحدي العقبات وإثبات العقلية المتميزة 💪

#CAFAwards2019pic.twitter.com/q5nPYqNBmo — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

هدف العام 2019:

الجزائري رياض محرز

حُطها في الجول يا رياض 😍⚽️



هدف العام من نصيب رياض كريم محرز #RiyadMahrez



سدد رياض الهدف الأصعب والأجمل ليُأهل ثعالب الصحراء إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية قبل التتويج باللقب 🇩🇿🌟#TotalAFCON#CAFAwards2019pic.twitter.com/iTihkSIyX3 — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

- المنتخب الأفضل في إفريقيا لعام 2019:

منتخب الجزائر المتوج بكأس أمم إفريقيا "مصر 2019"

مشوار ناجح لثعالب الصحراء في القارة السمراء توِّج بكأس الأمم الأفريقية #TotalAFCON2019 ليجعلهم المنتخب الأفضل في أفريقيا لعام 2019! 🦊🇩🇿#CAFAwards2019pic.twitter.com/UA1paaNKzt — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

- المنتخب الأفضل للسيدات في إفريقيا 2019:

منتخب الكاميرون

منتخب الكاميرون كان المنتخب الأفضل للسيدات في أفريقيا هذا العام! 🇨🇲



تهانينا لنجمات أسود الكاميرون 🌟🏆#CAFAwards2019pic.twitter.com/Z9WzYOB3qK — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

- جائزة أفضل لاعب صاعد في القارة السمراء:

المغربي أشرف حكيمي

نجم القارة السمراء الواعد هو أشرف حكيمي 🏆



مستقبلٌ مشرقُ ينتظركَ ومنصات تتويج كثيرة ستصعدها في القريب العاجل 🌟

#CAFAwards2019pic.twitter.com/GcgYWmGRjm — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

- أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية:

الجزائري يوسف بلايلي.

أفضل لاعب داخل القارة 🥇



موسم استثنائي للمهاجم الفذ pic.twitter.com/qbtFxPD9Md — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

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المصدر: "@caf_online_AR"