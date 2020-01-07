رونالدو يضرب عدة أرقام قياسية ويتجاوز ميسي

بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم العام الجديد 2020، بضرب عدة أرقام قياسية، بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مرمى كالياري (4-0)، في الجولة 18 للدوري.

ونجح رونالدو في اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ قاد يوفنتوس إلى تحقيق فوز ساحق على ضيفه كالياري بأربعة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين على ملعب "آليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري، وسجل ثلاثة أرقام قياسية.

وأصبح رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، أول لاعب يسجل هدفا على الأقل في واحدة من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال كل من السنوات الـ18 الماضية.

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وسجل الدون أول "هاتريك" له بقميص "البيانكونيري" وهو أول "هاتريك" يحرز لاعب كرة في العام الجديد.

وهز النجم البرتغالي بعد أهدافه في مرمى كالياري، شباك كافة أندية الدوري الإيطالي الممتاز، سواء مع ريال مدريد أو بعد أن ارتدى قميص يوفنتوس في صيف العام 2018.

وبات رونالدو أول لاعب برتغالي على الإطلاق يحرز ثلاثة أهداف في تاريخ الدوري الإيطالي، وفقا للتقديرات الصادرة عن موقع "سكواكا" العالمي.

وأحرز النجم البرتغالي 36 "هاتريك" وهو أكثر عدد من الثلاثيات للاعب كرة القدم منذ العام 2008، في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ليتقدم على منافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهذه الثلاثية 65 في مسيرة "صاروخ ماديرا" الكروية.

واستطاع رونالدو كذلك أن يصبح أول لاعب برتغالي يسجل ثلاثيات بالدوريات الأوروبية الثلاثة الإنجليزي والإيطالي والإسباني وهو رقم فريد أيضا.

وأصبح الدون ثاني لاعب في هذا القرن يسجل "هاتريك" في 3 دوريات كبرى مختلفة، ثلاثية في الدوري الإنجليزي (مع مانشستر يونايتد)، ثم في الدوري الإسباني (ريال مدريد)، وأخرى في الدوري الإيطالي (يوفنتوس)، وسبقه المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز إلى هذا الإنجاز في العام 2015، بعد تسجيله ثلاثية مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، وقبلها مع أودينيزي في "الكالتشيو"، و"هاتريك" بقميص برشلونة في الليغا.

ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 715، بعد أهدافه الثلاثة في مرمى كالياري في بداية العام الجديد، منها 148 هدفا خلال الفترة من 2000- 2009، و564 هدفا في الفترة من 2010-2019، و3 أهداف في العام 2020.

المصدر: وكالات