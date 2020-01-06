شاهد.. رونالدو يبدأ العام الجديد 2020 برقم تاريخي مع يوفنتوس

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس إلى تحقيق فوز ساحق على ضيفه كالياري (4-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز رونالدو "صاروخ مادير" ثلاثة أهداف "للسيدة العجوز" الأول والثاني والرابع، في الدقائق (49، 67 من ضربة جزاء، و82)، ليوقع الدون على أول "هاتريك" له بقميص "البيانكونيري".

وصنع النجم البرتغالي الهدف الثالث لفريقه بتمريرة بينية لزميله المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، في الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو.

كما سجل كريستيانو رونالدو للمباراة الخامسة على التوالي مع يوفنتوس، وهو رقم قياسي آخر بالنسبة له، وانفرد بمركز الوصافة في قائمة هدافي "الكالتشيو" برصيد 13 هدفا، بفارق 6 أهداف خلف الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو.

وتصدر يوفنتوس قائمة ترتيب "الكالتشيو" برصيد 45 نقطة، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان، الذي يحل مساء اليوم ضيفا على نابولي ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT