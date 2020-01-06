شاهد.. مهارات نجم "جوهرة" ريال مدريد الجديد

أكدت تقارير صحيفة توصل ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، لاتفاق لضم اللاعب البرازيلي الموهوب رينير جيسوس، لاعب خط وسط فريق فلامنغو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد سيدفع 35 مليون يورو مقابل ضم اللاعب الموهوب، رينير جيسوس، وسيعلن رسميا عن الصفقة في التاسع عشر من الشهر الجاري، حيث سيكمل ربيعه الـ18 عاما، السن القانونية المسموح بها للتوقيع مع اللاعبين الشباب، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

MARCA: Real Madrid will complete the signing of Reinier Jesus from Flamengo when he turns 18 on January 19. pic.twitter.com/7K5Q0LFrvu — Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) 4 января 2020 г.

وتنافس مع ريال مدريد على الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي الواعد كل من الناديين الإسبانيين الآخرين، جاره وعدوه اللدود أتلتيكو مدريد، ومنافسه التقليدي برشلونة.

واستهل اللاعب الشاب مشواره مع فريق فلامينغو الأول في يوليو الماضي، في بطولة كاس الليبرتادوروس، ومن ثم في المباريات المتبقية ضمن الموسم، وأحرز 6 أهدف في 10 مواجهات.

The capabilities of Reinier Jesus

pic.twitter.com/HhEUpP0EbX — Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) 3 Ocak 2020

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ويستعد رينير جيسوس، والذي يقارن بلاعب ريال مدريد السابق ريكاردو كاكا للتشابه الكروي بينهما، مع منتخب البرازيل تحت 23 عاما، لخوض غمار بطولة أمريكا الجنوبية، لما قبل الأولمبياد التي ستقام في كولومبيا.

المصدر: وكالات