ريال مدريد يخوض كأس السوبر في غياب كوكبة من نجومه

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق الملكي للمشاركة في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، في السعودية.

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وشهدت القائمة غياب النجم البلجيكي إيدين هازارد، إضافة إلى النجم ماركو أسينسيو المصاب منذ فترة طويلة، وانضم إليهما الجناح الويلزي غاريث بيل، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

ويعاني بنزيما وفقا للتقرير الطبي للنادي من إصابة في عضلات الساق اليسرى، أما غاريث بيل فقد تعرض لعدوى في الجهاز التنفسي.

بينما التحق بالقلعة البيضاء كل من، الكولومبي خاميس رودريغيز، والبرازيلي مارسيلو، وإبراهيم دياز، ولوكاس فاسكيز، بعد تعافيهم من الإصابات.

ومن المقرر أن يسافر الفريق مساء اليوم الاثنين إلى السعودية لمواجهة فريق فالنسيا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لمسابقة كأس السوبر.

وفيما يلي قائمة فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس رودريغيز، وإيسكو.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريغو.

المصدر: وكالات