رونالدو يبدأ عام 2020 بمواجهة كالياري

كشف مدربا فريقي يوفنتوس وضيفه كالياري عن التشكيلة الأساسية لخوض المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين، وذلك في منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسيبدأ الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب "اليوفي"، اللقاء الأول له في العام الجديد 2020، على ملعب " أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو، بمواجهة ضيفه كالياري، وبالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الإيطالي رولاندو ماران، المدير الفني لفريق كالياري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "اليوفي":

المصدر: "juventusfc/CagliariCalcio"