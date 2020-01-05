زوجة ريبيري الجزائرية تقدم له هدية بـ120 ألف دولار (صورة)

تلقى النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق والمحترف حاليا في صفوف فيورنتينا الإيطالي هدية فاخرة بمناسبة استقبال العام الجديد 2020، من زوجته الجزائرية وهيبة.

والهدية عبارة عن ساعة رولكس "سكاي دولر" وتبلغ قيمتها 120 ألف دولار، وقد طعمت بقطع من الألماس عيار 35 قيراط من تصميم الجواهرجي غابرييل ذا جولير.

علاوة على ذلك، قام غابرييل بتثبيت رقم قميص ريبيري مباشرة أسفل تاج رولكس.

Soccer Superstar Franck Ribery Gets $120k Rolex From Wife, Happy New Year! https://t.co/zKkm6ckbFu — TMZ (@TMZ) January 3, 2020

إقرأ المزيد

ويبتعد حاليا ريبيري عن مباريات فريقه فيورنتينا لشهرين ونصف الشهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بالدوري، والتي أخضعته لجراحة تثبيت عظمة الكاحل والشظية بالقدم اليمنى.

المصدر: tmz.com