 
مباشر

زوجة ريبيري الجزائرية تقدم له هدية بـ120 ألف دولار (صورة)

الرياضة

زوجة ريبيري الجزائرية تقدم له هدية بـ120 ألف دولار (صورة)
AFP STUART FRANKLIN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0km

تلقى النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق والمحترف حاليا في صفوف فيورنتينا الإيطالي هدية فاخرة بمناسبة استقبال العام الجديد 2020، من زوجته الجزائرية وهيبة.

 والهدية عبارة عن ساعة رولكس "سكاي دولر" وتبلغ قيمتها 120 ألف دولار، وقد طعمت بقطع من الألماس عيار 35 قيراط من تصميم الجواهرجي غابرييل ذا جولير.

علاوة على ذلك، قام غابرييل بتثبيت رقم قميص ريبيري مباشرة أسفل تاج رولكس.

إقرأ المزيد
شاهد.. زلاتان إبراهيموفيتش يقدم لنفسه هدية تساوي 1.6 مليون يورو
شاهد.. زلاتان إبراهيموفيتش يقدم لنفسه هدية تساوي 1.6 مليون يورو

ويبتعد حاليا ريبيري عن مباريات فريقه فيورنتينا لشهرين ونصف الشهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بالدوري، والتي أخضعته لجراحة تثبيت عظمة الكاحل والشظية بالقدم اليمنى.

المصدر: tmz.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا