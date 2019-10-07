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شاهد.. زلاتان إبراهيموفيتش يقدم لنفسه هدية تساوي 1.6 مليون يورو

الرياضة

شاهد.. زلاتان إبراهيموفيتش يقدم لنفسه هدية تساوي 1.6 مليون يورو
AFP KATHARINE LOTZE
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أهدى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نفسه في عيد ميلاده الـ38 سيارة فيراري مونزا تصل قيمتها إلى 1.6 مليون يور، ليكون واحدا من 499 شخصا حول العالم يمتلكون مثل هذه السيارة.

وتعد "فيراري مونزا" من أحدث السيارات التي قام زلاتان بشرائها، وهي من السيارات النادرة من حيث مواصافاتها، إذ تقطع مسافة من الصفر حتى 60 كم بالساعة بنحو 2.6 ثانية.

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ويعشق زلاتان سيارات الفيراري حتى أنه يصف نفسه بهذا الطراز نسبة إلى قوتها وسرعتها، فهو سبق وصف شكل المنافسة مع باقي اللاعبين في بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم بقوله: "أشعر كأنني سيارة فيراري تلعب بجوار سيارات فيات، لا الفيراري يمكن أن تتحول إلى فيات ولا العكس قد يحدث".

المصدر: "تويتر"

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