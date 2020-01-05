رسميا.. العماني الحبسي يعلن اعتزاله دوليا

أعلن أسطورة كرة القدم العمانية الحارس علي الحبسي، الذي أمضى فترة طويلة من مسيرته في البطولات الإنجليزية اعتزاله اللعب دوليا السبت عن عمر 38 عاما.

وكتب الحبسي في حسابه على "تويتر": "بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخب وطني، داخل الوطن وخارجه، أعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني".

بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني؛ داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني.

في هذه اللحظة؛ أرفع خالص شكري وجزيل تقديري، لمقام مولاي جلالة السلطان المعظم حفظه الله، وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي الرياضية.

أخوكم/ علي الحبسي pic.twitter.com/1xx0KYSjS4 — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) January 4, 2020

إقرأ المزيد

وبنى الحبسي مسيرة طويلة في الكرة الإنجليزية، فارتدى قميص بولتون وويغان الذي أحرز معه لقب الكأس في 2013 وريدينغ، قبل انتقاله إلى الهلال السعودي في 2017 وتتويجه معه بلقب الدوري في 2018 وبلوغه نهائي دوري أبطال آسيا.

وبرز الحبسي بشكل كبير مع منتخب عمان، ودافع عن عرينه في 128 مباراة، وقاده إلى إحراز لقب كأس الخليج في 2009 وحصل على لقب أفضل حارس في البطولة أربع مرات.

وتقلصت فرص مشاركة الحبسي أخيرا مع المنتخب العماني في ظل تألق الحارس فايز الرشيدي.

وغاب الحبسي المنتقل الصيف الماضي إلى وست بروميتش الإنجليزي، عن كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات بالإضافة إلى خليجي 24 في قطر.

المصدر: وكالات