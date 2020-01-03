رسميا.. الروسي ليبيديف بطل العالم السابق للملاكمة يعلن اعتزاله "الفن النبيل"
أعلن الروسي دينيس ليبيديف بطل العالم السابق للملاكمة حسب منظمتي الرابطة العالمية للملاكمة "WBA"، والاتحاد الدولي للملاكمة "IBF" إنهاء مسيرته الاحترافية في عمر 40 عاما.
وقال ليبيديف للصحفيين: "قررت إنهاء مسيرتي الاحترافية. لدي 5 أبناء، وهذه مسؤولية كبيرة. هم بحاجتي وعلي التفرغ للاعتناء بتربيتهم".
وأضاف: "سأظل جاهزا لتقديم الفائدة لبلادي في أي مجال، وسأجد عملا مناسبا في سبيل ذلك".
🥊 Денис Лебедев подтвердил, что завершил карьеруhttps://t.co/HqKIucCGA9pic.twitter.com/2IvDfIPFur— РИА Новости Спорт (@rsportru) January 2, 2020
وكان ليبيديف قد ألمح للاعتزال بعد خسارته في نزاله الأخير أمام الجنوب إفريقي تابيسو متشينو بالنقاط في الـ21 من ديسمبر الماضي في مدينة كراسنويارسك الروسية.
💬 «Я готов принести стране пользу еще в чем-нибудь, я найду чем заниматься»— Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 2, 2020
Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев объявил о завершении карьеры:https://t.co/m3iV3m00qRpic.twitter.com/yQDFV64SaU
وخاض ليبيديف 35 نزالا في مسيرته الاحترافية، حقق خلالها 32 انتصارا، منها 23 بالقاضية، مقابل ثلاث هزائم.
المصدر: rsport.ria.ru