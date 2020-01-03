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رسميا.. الروسي ليبيديف بطل العالم السابق للملاكمة يعلن اعتزاله "الفن النبيل"

الرياضة

رسميا.. الروسي ليبيديف بطل العالم السابق للملاكمة يعلن اعتزاله
Globallookpress
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أعلن الروسي دينيس ليبيديف بطل العالم السابق للملاكمة حسب منظمتي الرابطة العالمية للملاكمة "WBA"، والاتحاد الدولي للملاكمة "IBF" إنهاء مسيرته الاحترافية في عمر 40 عاما.

وقال ليبيديف للصحفيين: "قررت إنهاء مسيرتي الاحترافية. لدي 5 أبناء، وهذه مسؤولية كبيرة. هم بحاجتي وعلي التفرغ للاعتناء بتربيتهم".

وأضاف: "سأظل جاهزا لتقديم الفائدة لبلادي في أي مجال، وسأجد عملا مناسبا في سبيل ذلك".

وكان ليبيديف قد ألمح للاعتزال بعد خسارته في نزاله الأخير أمام الجنوب إفريقي تابيسو متشينو بالنقاط في الـ21 من ديسمبر الماضي في مدينة كراسنويارسك الروسية.

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وخاض ليبيديف 35 نزالا في مسيرته الاحترافية، حقق خلالها 32 انتصارا، منها 23 بالقاضية، مقابل ثلاث هزائم.

المصدر: rsport.ria.ru

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