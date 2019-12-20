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شاهد.. سقوط ملاكم خارج الحلبة بطريقة غريبة وتعرضه لإصابة بالغة

الرياضة

شاهد.. سقوط ملاكم خارج الحلبة بطريقة غريبة وتعرضه لإصابة بالغة
youtube
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الفن النبيل فيديو لسقوط ملاكم بطريقة غاية في الغرابة قبل بداية النزال.

وقبيل النزال على لقب بطل جنوب إفريقيا في الوزن الثقيل في مدينة كيب تاون، قام الملاكم روان فيسير أثناء فترة الإحماء بفحص قوة الحبال حول الحلبة.

وبشكل مفاجئ وغير متوقع انفجر أحدها، ليسقط الملاكم خارج الحلبة على الأرض ويتعرض لإصابة قوية دفعت المنظمين لتأجيل المواجهة.

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المصدر: rsport.ria.ru

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