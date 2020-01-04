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ريال مدريد ينتزع الصدارة "مؤقتا" بثلاثية في شباك خيتافي (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد ينتزع الصدارة
Gettyimages.ru
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انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه بثلاثية نظيفة على مضيفه خيتافي في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ19 من "الليغا".

وسجل ثلاثية النادي الملكي كلا من حارس خيتافي دافيد سوريا بالخطأ في مرماه والفرنسي رافائيل فاران والكرواتي لوكا مودريتش في الدقائق 34 و53 و90+6 على التوالي.

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وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة وانتزع صدارة "الليغا" مؤقتا من غريمه برشلونة صاحب الـ39 نقطة والذي سيحل في وقت لاحق اليوم على إسبانيول في الديربي الكتالوني.

وتوقف رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru

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