ديربي كتالونيا.. ميسي يتفوق على فريق إسبانيول بكامله

يحل برشلونة اليوم السبت ضيفا ثقيلا على إسبانيول في ديربي كتالونيا ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ليونيل ميسي قائد برشلونة، سجل أهدافا في "الليغا" هذا الموسم أكثر مما سجله لاعبو فريق إسبانيول مجتمعين، حيث سجل الساحر الأرجنتيني 13 هدفا، بينما لم ينجح لاعبو إسبانيول في تسجيل سوى 12 هدفا، جاءت عن طريق ثمانية لاعبين.

#FCB 🔵🔴 | #EspanyolBarça

Messi, mejor que todo el Espanyol https://t.co/fzGAeL9lhC



⚽ El actual Pichichi de #LaLiga ha marcado más goles (13) que todo el Espanyol (12) pic.twitter.com/p5tAkwnu8L — Diario SPORT (@sport) January 4, 2020

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وتعتبر شباك إسبانيول من الشباك المفضلة لميسي، الذي زارها في 25 مناسبة، وسيكون أمامه فرصة اليوم لتعزيز الغلة عندما يلتقي الفريقان الكتالونيان في تمام الساعة الـ23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وينفرد ميسي في صدارة هدافي "الليغا" برصيد 13 هدفا بفارق هدف واحد عن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد صاحب الـ12 هدفا.

كما ينفرد برشلونة في صدارة الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، متقدما بنقطتين عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد.

المصدر: وكالات