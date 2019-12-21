شاهد.. ميسي يسجل هدفا عالميا يحقق به رقما فريدا
سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هدفا رائعا لفريقه في شباك ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل ميسي الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي انتهت لمصلحة برشلونة بنتيجة 4-1.
وجاء هدف الساحر الأرجنتيني في الدقيقة 69 بعد تسديدة متقنة بيسراه من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس الضيوف، رغم مراقبته من قبل 7 لاعبين من ألافيس اكتفوا بمراقبة الكرة وهي تعانق شباك فريقهم.
كما حقق ميسي بهذا الهدف الرائع رقما فريدا، حيث وصل به للهدف الـ50 هذا العام، وهي المرة التاسعة في مسيرة الساحر الأرجنتيني التي يسجل فيها 50 هدفا أو أكثر خلال عام.
2010: 60— Squawka Football (@Squawka) December 21, 2019
2011: 59
2012: 91
2013: 45
2014: 58
2015: 52
2016: 59
2017: 54
2018: 51
2019: 50
Lionel Messi has scored 50+ goals for club & country in nine of the last ten years. 🐐 pic.twitter.com/xxlQGSzwNV
وفي ما يلي رصيد ميسي التهديفي في آخر 10 أعوام:
2009: 41 هدفا.
2010: 60 هدفا.
2011: 59 هدفا.
2012: 91 هدفا.
2013: 45 هدفا.
2014: 58 هدفا.
2015: 52 هدفا.
2016: 59 هدفا.
2017: 54 هدفا.
2018: 51 هدفا.
2019: 50 هدفا.
He did it in 2010— Coral (@Coral) December 21, 2019
He did it in 2011
He did it in 2012 (91 goals!)
He *only* got 45 in 2013
He did it in 2014
He did it in 2015
He did it in 2016
He did it in 2017
He did it in 2018
He’s just done it in 2019
Lionel Messi scores 50 goals in a single year… again. pic.twitter.com/OOaCsjMyu9
ويبقى عام 2012، هو الأفضل لميسي في مسيرته التهديفية، بعدما أنهاه بتسجيل 91 هدفا، لينفرد بالرقم القياسي متجاوزا الألماني جيرد مولر صاحب الـ86 هدفا.
المصدر: وكالات