شاهد.. ميسي يسجل هدفا عالميا يحقق به رقما فريدا

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هدفا رائعا لفريقه في شباك ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي انتهت لمصلحة برشلونة بنتيجة 4-1.

وجاء هدف الساحر الأرجنتيني في الدقيقة 69 بعد تسديدة متقنة بيسراه من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس الضيوف، رغم مراقبته من قبل 7 لاعبين من ألافيس اكتفوا بمراقبة الكرة وهي تعانق شباك فريقهم.

كما حقق ميسي بهذا الهدف الرائع رقما فريدا، حيث وصل به للهدف الـ50 هذا العام، وهي المرة التاسعة في مسيرة الساحر الأرجنتيني التي يسجل فيها 50 هدفا أو أكثر خلال عام.

2010: 60

2011: 59

2012: 91

2013: 45

2014: 58

2015: 52

2016: 59

2017: 54

2018: 51

2019: 50



Lionel Messi has scored 50+ goals for club & country in nine of the last ten years. 🐐 pic.twitter.com/xxlQGSzwNV — Squawka Football (@Squawka) December 21, 2019

وفي ما يلي رصيد ميسي التهديفي في آخر 10 أعوام:

2009: 41 هدفا.

2010: 60 هدفا.

2011: 59 هدفا.

2012: 91 هدفا.

2013: 45 هدفا.

2014: 58 هدفا.

2015: 52 هدفا.

2016: 59 هدفا.

2017: 54 هدفا.

2018: 51 هدفا.

2019: 50 هدفا.

He did it in 2010

He did it in 2011

He did it in 2012 (91 goals!)

He *only* got 45 in 2013

He did it in 2014

He did it in 2015

He did it in 2016

He did it in 2017

He did it in 2018

He’s just done it in 2019



Lionel Messi scores 50 goals in a single year… again. pic.twitter.com/OOaCsjMyu9 — Coral (@Coral) December 21, 2019

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ويبقى عام 2012، هو الأفضل لميسي في مسيرته التهديفية، بعدما أنهاه بتسجيل 91 هدفا، لينفرد بالرقم القياسي متجاوزا الألماني جيرد مولر صاحب الـ86 هدفا.

المصدر: وكالات