مصرع لاعب جانجون الفرنسي بحادث سير

أعلن نادي جانجون الفرنسي اليوم الجمعة، مصرع لاعبه ناثيل جولان، إثر تعرضه لحادث بسيارته عقب انتهاء التدريبات مع فريقه.

وذكر حساب النادي الرسمي على موقع "تويتر": "جانجون في حالة حداد، شعرنا بالحزن بعد مصرع ناثيل جولان بحادث سير بعد ظهر اليوم، النادي يبدي تعاطفه الكبير مع عائلة اللاعب ويعرب عن تعازيه القلبية لها".

L’En Avant Guingamp est en deuil.

Le club a eu l’immense douleur d’apprendre cet après-midi, le décès accidentel de son joueur Nathael Julan.

En ce jour tragique, tous les membres du club s’associent pour adresser leurs condoléances attristées à la famille de Nathael. pic.twitter.com/BTZmciC9Gd — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) January 3, 2020

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وانضم جولان إلى جانجون قادما من فريق لوهافر في صيف عام 2018، قبل أن ينضم إلى فالينسيان على سبيل الإعارة في يناير من العام الماضي.

وعاد جولان إلى جانجون مطلع الموسم الجاري.

المصدر: وكالات