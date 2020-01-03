هزيمة "مريرة" وراء رغبة نيمار بمغادرة سان جيرمان والعودة إلى برشلونة

كشف تقرير صحفي اليوم الجمعة، عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور علاقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، مع النادي الباريسي.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن شخصا مقربا من نيمار سرب بأن هزيمة سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1-3 في دوري أبطال أوروبا في 6 مارس 2019، وتأهل "الشياطين الحمر" على حساب الفريق الباريسي لدور ربع نهائي "التشامبيونز ليغ" مثلت نقطة فارقة في خطط النجم البرازيلي المستقبلية.

❗ El motivo definitivo que empujó a Neymar a querer volver al Barça



🗣️ Una persona de su entorno confesó en ‘L’Equipe’ cuál fue el principal desencadenante https://t.co/DePB54MHir — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 3, 2020

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وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب هذه المباراة أدرك نيمار أنه جاء إلى باريس للفوز بأشياء من الصعب جدا الحصول عليها رفقة سان جيرمان.

يذكر أن نيمار عند انتقاله إلى سان جيرمان، أكد أنه ذاهب للفوز بالكرة الذهبية مع فريقه الجديد.

وحسب الصحيفة الفرنسية، تحدث نيمار بعد المباراة إلى زملائه السابقين في برشلونة، وأبلغهم رغبته في مغادرة سان جيرمان والعودة إلى النادي الكتالوني.

ونقل عن نيمار في الميركاتو الصيفي الماضي حديثه عن رغبته في استعادة السعادة التي كان يتمتع بها في برشلونة.

يذكر أن اللاعب البرازيلي انتقل من البارسا إلى "حديقة الأمراء" صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده الأخير مع برشلونة، في صفقة هي الأغلى في عالم الساحرة المستديرة حتى الآن.

المصدر: وكالات