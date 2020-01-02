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يوفنتوس يعلن عن أولى صفقاته الشتوية

الرياضة

يوفنتوس يعلن عن أولى صفقاته الشتوية
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خضع السويدي ديان كولوسيفسكي للفحص الطبي اليوم بالمركز الطبي لنادي يوفنتوس الإيطالي، تمهيدا لانتقاله إلى "السيدة العجوز"، ليصبح أولى صفقات النادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب الموقع الرسمي ليوفنتوس، فإن اللاعب وصل إلى المركز الطبي بملعب "أليانز"، صباح اليوم الخميس، لإجراء الفحوص الطبية.

ويلعب كولوسيفسكي البالغ 19 عاما في صفوف بارما بعدما أعير من أتلانتا في الصيف الماضي، فيما ستنتهي فترة الإعارة في يونيو المقبل.

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وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن يوفنتوس سيقوم بشراء كولوسيفسكي من أتلانتا في صفقة تبلغ قيمتها 35 مليون يورو، وسيضاف إليها 9 ملايين يورو كمكافآت، وستكون مدة العقد 5 سنوات، فيما سيحصل على 2.5 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.

المصدر: وكالات

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