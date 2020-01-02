يوفنتوس يعلن عن أولى صفقاته الشتوية
خضع السويدي ديان كولوسيفسكي للفحص الطبي اليوم بالمركز الطبي لنادي يوفنتوس الإيطالي، تمهيدا لانتقاله إلى "السيدة العجوز"، ليصبح أولى صفقات النادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وحسب الموقع الرسمي ليوفنتوس، فإن اللاعب وصل إلى المركز الطبي بملعب "أليانز"، صباح اليوم الخميس، لإجراء الفحوص الطبية.
ويلعب كولوسيفسكي البالغ 19 عاما في صفوف بارما بعدما أعير من أتلانتا في الصيف الماضي، فيما ستنتهي فترة الإعارة في يونيو المقبل.
Dejan #Kulusevski's #JMedical visit!— JuventusFC (@juventusfcen) January 2, 2020
وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن يوفنتوس سيقوم بشراء كولوسيفسكي من أتلانتا في صفقة تبلغ قيمتها 35 مليون يورو، وسيضاف إليها 9 ملايين يورو كمكافآت، وستكون مدة العقد 5 سنوات، فيما سيحصل على 2.5 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.
المصدر: وكالات