رونالدو يحسم موقفه من الاستمرار مع يوفنتوس

ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبدى انفتاحا على إمكانية تجديد عقده مع يوفنتوس، وبالتالي البقاء في إيطاليا حتى سن الثامنة والثلاثين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات حول تجديد العقد انطلقت بعد الخسارة التي تعرض لها فريق "السيدة العجوز" في نهائي كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو بالسعودية.

ويرى مسؤولو نادي مدينة تورينو أن مهاجم ريال مدريد السابق لا يزال لديه الكثير ليقدمه في كرة القدم على الرغم من تقدمه بالعمر، لذا تحاول الإدارة الإبقاء عليه داخل صفوف يوفنتوس حتى عام 2023.

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Según 'Corriere dello Sport', Cristiano Ronaldo 🇵🇹 (34 años) podría renovar hasta 2022 con la Juventus.



Él portugués, anualmente gana 31 mde en Turín, es él mejor pagado.



Jorge Mendes (representante) no descarta, ni niega una futura renovación. pic.twitter.com/UNlTrjkxVs — Fanáticos Por TV (@fanaticosportv) January 2, 2020

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وحسب التقارير الإعلامية فإن رونالدو أجرى مناقشات عديدة حول هذا الموضوع مع وكيل أعماله خورخي مينديز، عندما كان الاثنان في حفل توزيع جوائز دبي قبل عدة أيام.

وأوضحت الصحيفة، أن أجر رونالدو، لن يزيد وسيظل كما هو 30 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 35,3 مليون يورو، في الموسم الواحد.

وسيتم الإعلان رسميا عن بقاء "صاروخ ماديرا" لمدة إضافية في أبريل القادم وإقامة مؤتمر صحفي يشرح بنود العقد.

وانضم رونالدو إلى صفوف نادي "السيدة العجوز" في الصيف قبل الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو، في صفقة كان لها أصداء واسعة، بعد قضاء قائد المنتخب البرتغالي 10 سنوات في "سانتياغو بيرنابيو" مع النادي الملكي.

المصدر: وكالات