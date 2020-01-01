نتائج استفتاء RT على الجمهور العربي "الأكثر إبداعا" في الملاعب عام 2019

منح قراء موقع RT، جماهير نادي الترجي التونسي لكرة القدم، لقب الجمهور العربي "الأكثر إبداعا" في الملاعب عام 2019.

وتصدر جمهور الترجي، استفتاء موقع RT الذي يبلغ عدد متابعيه أكثر من 15 مليون شخص على موقع "فيسبوك" فقط، بحصده 200 ألف صوت، متفوقا على غريمه المحلي، النادي الإفريقي، الذي حل ثانيا، بحصوله على 134 ألف صوت، متبوعا بالرجاء المغربي، الذي جمع 38 ألف صوت، واحتل المركز الثالث.

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وجاءت المراكز العشرة الأولى لاستفتاء RT على الجمهور العربي "الأكثر إبداعا" في الملاعب لعام 2019 كالتالي:

1- الترجي التونسي - 200 ألف صوت

2- النادي الإفريقي التونسي - 134 ألف صوت

3- الرجاء المغربي - 38 ألف صوت

4- الوحدات الأردني - 20 ألف صوت

5- الوداد المغربي - 10 آلاف و900 صوت

6- حطين السوري - 8 آلاف صوت

7- تشرين السوري - 6 آلاف و700 صوت

8- الأهلي المصري - 6 آلاف و400 صوت

9- الزمالك المصري – 3 آلاف و700 صوت

10- الزوراء العراقي – 2400 صوت.

يشار أن الاستفتاء أطلق في الـ23 من الشهر الماضي، وانتهى منتصف الليلة الماضية.

المصدر: RT