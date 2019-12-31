أوباميانغ يقترب من الرحيل عن أرسنال

أشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية بأن الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ سيرحل عن صفوف ناديه الحالي أرسنال، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن قرار المهاجم البالغ 30 عاما النهائي هو الرحيل عن صفوف "المدفعجية"، وعدم تجديد عقده الذي سينتهي صيف عام 2021.

وأكملت الصحيفة أن إدارة النادي اللندني ستعمل على بيع نجم الفريق الغابوني في الصيف المقبل لمن يرغب في التعاقد معه، خوفا من رحيله مجانا.

It is understood that although Aubameyang has received recent interest, including from Barcelona, it would be difficult for him to leave in the January transfer window. The forward shelved talks about signing a new deal this season. #Arsenalpic.twitter.com/j9qpEbyIWu — Gurjit (@GurjitAFC) December 31, 2019

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وترغب عدة أندية أوروبية على رأسها ريال مدريد الإسباني، في ضم أوباميانغ الذي نال جائزة هداف الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" الموسم الماضي شراكة مع محمد صلاح وساديو ماني.

وشارك الغابوني مع فريقه أرسنال حتى في 24 مباراة لهذ الموسم، مسجلا 15 هدفا، وصانعا هدفا واحدا.

يذكر أن أوباميانغ انتقل إلى أرسنال شهر يناير من عام 2018، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني بمبلغ يقدر بحوالي 64 مليون يورو.

المصدر: وكالات