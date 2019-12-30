بالفيديو.. مشجع يستفز قائد تشيلسي

قام أحد مشجعي أرسنال باستفزاز قائد تشيلسي خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بفوز "البلوز" بهدفين مقابل هدف.

وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم "المدفعجية" بهدف دون رد قبل نهاية الشوط الأول ، أمسك أحد مشجعي أرسنال الكرة، التي توجه إلى أخذها قائد تشلسي سيزار أزبيليكويتا، لكن المشجع قام برمي الكرة بعيدا عنه، إلا أن هذه الحركة الاستفزازية من قبل المشجع قابلها مدافع "البلوز" بتجاهل تام وواصل اللعب وكأن شيئا لم يكن.

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واستطاع تشيلسي الرد بالعودة في الشوط الثاني بقوة، بعد أن هز شباك أرسنال بهدفين متتالين، في الدقيقتين 83 و87 ليخطف أبناء المدرب فرانك لامبارد النقاط الثلاث الثمينة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الرابع على جدول ترتيب فرق الدوري، فيما توقف رصيد "المدفعجية" عند 24 نقطة في المركز الـ 12.

المصدر: "تويتر"