تشيلسي يقلب الطاولة على أرسنال (فيديو)

حول نادي تشيلسي تأخره بهدف أمام مضيفه وجاره أرسنال، إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد، في لقاء جمعهما اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم الدولي الغابوني بيير أوباميونغ لأرسنال، في الدقيقة 13 من ضربة رأسية، قبل أن يعود تشيلسي في المباراة بتسجيله هدفين، من إمضاء الإيطالي جورجينيو، الذي تابع كرة أخطأ حارس مرمى "الغانرز" في التعامل معها، ليضعها الإيطالي في الشباك (الدقيقة 83)، ثم أضاف زميله تامي أبراهام، الهدف الثاني، في الدقيقة 87، بعدما اختتم هجمة مرتدة لـ "البلوز"، قادها البرازيلي ويليان.

البريمرليغ || ارسنال 1 × 2 تشيلسي ، ابراهام.



pic.twitter.com/a8tSJgqJIM — اهداف و ملخصات كرة القدم (@ahdafmo3ath) December 29, 2019

البريمرليغ || ارسنال 1 × 1 تشيلسي ، جورجينهو.



pic.twitter.com/U9iZdOnQXb — اهداف و ملخصات كرة القدم (@ahdafmo3ath) December 29, 2019

البريمرليغ || ارسنال 1 × 0 تشيلسي ، اوباميانغ.



pic.twitter.com/6F2XCamkFb — اهداف و ملخصات كرة القدم (@ahdafmo3ath) December 29, 2019

وحافظ تشيلسي بهذا الفوز، على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، بينما توقف رصيد أرسنال عند 24 نقطة في المركز الـ 12.

المصدر: RT