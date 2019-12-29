الوداد المغربي يكرم وفادة بيترو أتلتيكو برباعية (فيديو)

تغلب نادي الوداد المغربي على ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، خلال لقاء جمعهما أمس السبت، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل رباعية الوداد، الدولي المغربي أيوب الكعبي، وبرينتو ويلسون، مدافع بيترو أتلتيكو، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقائق 29، 79، 90، و84 على الترتيب، فيما تكفل توني ريبيرو، بتسجيل الهدف الوحيد للضيوف، في الدقيقة 68.

وحافظ الوداد بهذا الفوز على المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط، خلف المتصدر، صن داونز، الجنوب إفريقي، صاحب الـ7 نقاط، بينما يأتي اتحاد الجزائر ثالثا بنقطتين، وبيترو أتلتيكو في المركز الرابع الأخير، بنقطة واحدة.

المصدر: "تويتر"