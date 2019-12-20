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شاهد.. رونالدو وزملاؤه يشدون الرحال إلى السعودية استعدادا للسوبر الإيطالي

الرياضة

شاهد.. رونالدو وزملاؤه يشدون الرحال إلى السعودية استعدادا للسوبر الإيطالي
juventusfcen/twitter
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نشر الموقع الرسمي ليوفنتوس الإيطالي فيديو يظهر لحظة صعود لاعبي الفريق إلى الطائرة التي ستقلهم إلى السعودية التي تستضيف مباراة السوبر الإيطالي بين "السيدة العجوز" و"نسور" لاتسيو.

وتقام مباراة كأس السوبر الإيطالي 2019 بعد غد الأحد على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ويخوض يوفنتوس لقاء السوبر بصفته بطلا للدوري المحلي، فيما يتواجد لاتسيو كبطل للكأس.

وتعرض يوفنتوس للهزيمة الأولى هذا الموسم في "الكالتشيو" على يد لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الخامسة عشرة على ملعب الأولمبيكو في الـ8 من ديسمبر الجاري.

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المصدر: juventusfcen/twitter

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