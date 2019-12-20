 
مباشر
عاجل
روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع قرار أممي لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا

السوبر الإيطالي.. رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس المسافرة إلى السعودية

الرياضة

السوبر الإيطالي.. رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس المسافرة إلى السعودية
Globallookpress Federico Tardito / Insidefoto vi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxon

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، قائمة "السيدة العجوز" المسافرة إلى السعودية، لخوض مباراة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، على ملعب جامعة الملك سعود بعد غد الأحد.

وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالي:
 
في حراسة المرمى: تشيزني، بوفون وبينزوليو.

في خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني وديمريل.

في خط الوسط: بيانيتش، رامسي، ماتويدي، إيمري كان، رابيو وبينتانكور.

الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوستا، كوادرادو، بياتسا، هيغواين وبيرنارديسكي.


ويخوض يوفنتوس لقاء السوبر بصفته بطلا للدوري المحلي، فيما يتواجد لاتسيو كبطل للكأس.

وتعرض يوفنتوس للهزيمة الأولى هذا الموسم في "الكالتشيو" على يد لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الخامسة عشرعلى ملعب الأولمبيكو في الـ8 من ديسمبر الجاري.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا