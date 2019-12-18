ريال مدريد هل يجبر برشلونة على تغيير تقاليده في الكلاسيكو؟

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد الذي يحل ضيفا ثقيلا على ملعب"كامب نو" وبرشلونة، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع العاشر للدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى الرغم من المفاجآت التي تتخلل دوما مواجهات "كلاسيكو الأرض" إلا أن مباريات الكلاسيكو، ظل يظهر ثبات برشلونة في أسلوب الاستحواذ على الكرة معظم فترات المباراة، وهو النموذج الذي اخترعه المدرب السابق للفريق الكتالوني، بيب غوارديولا.

و حافظ البارسا في لقاءات الكلاسيكو على ذات المنهج خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

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وتفيد المؤشرات بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، سيلعب بأربعة لاعبين في خط الوسط أمام برشلونة في مواجهة اليوم الأربعاء.

ومع تغيير زيدان لخطته واللعب بأربعة مدافعين قد يتغير الأمر ويذهب الاستحواذ بعيدا عن البلوغرانا.

هذا الأمر قد يعني أن البارسا ربما يتجه للتخلي عن نموذج غوارديولا في المباراة لنرى أسلوبا مغايرا قد يحمل رؤية إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني الذي يعول على المباراة للحد من الانتقادات التي رافقت مسيرته التدريبية مع الفريق.

وأظهر زيدان ثقة وارتياحا خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة، قائلا:" لديهم ميسي، ولدينا أسلحتنا.. يدور الحديث كثيرا عن المباراة، لكن ما يريد الناس رؤيته هو مباراة جيدة، أنا لست قلقا بشأن الكلاسيكو، أنا سعيد لأنني أستطيع لعب مباراة كهذه".

وحول التحكيم تابع زيزو:"شكاوى برشلونة حول التحكيم لا تزعجني، لا أعتقد أنها ستؤثر على الكلاسيكو، يجب عليكم ترك الحكم وحده، هو يريد القيام بعمله، كما نود نحن القيام بعملنا كذلك".

المصدر: وكالات