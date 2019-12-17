تتجه الأنظار غدا الأربعاء لملعب "كامب نو" الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

ولعب الغريمان برشلونة وريال مدريد فيما بينهما 275 مباراة، فاز الفريق الكتالوني في 115، والنادي الملكي في 99، فيما انتهت 61 مباراة بالتعادل.

وفي المواجهات الرسمية، التقى الفريقان 242 مرة، فاز برشلونة في 96، وريال مدريد في 95، فيما تعادل الفريقان في 51 مناسبة.

أما في المواجهات الودية (البطولات الاستعدادية)، فقد التقى الغريمان في 33 مباراة، فاز "البلوغرانا" في 19 مباراة، و"الميرينغي" في 4 مباريات، فيما انتهت 10 مباريات بالتعادل.

🔊 Valverde: "In games like these, everything is even. There are a lot of games to play but we would like to be ahead after #ElClásico." 🔵🔴 #ForçaBarçapic.twitter.com/6rmgHqAoig — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2019

كما شهد الدوري الإسباني التقاء الفريقين 178 مرة، فاز برشلونة في 72، وريال مدريد في 72، فيما انتهت بالتعادل 34 مباراة.

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يذكر أنه كان مقررا إقامة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا"، قبل أن يتم تأجيله بسبب المظاهرات الاحتجاجية في كتالونيا إلى يوم 18 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات