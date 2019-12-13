لأول مرة في السعودية.. تنظيم بطولة نسائية للغولف والجوائز مليون دولار

ستنظم السعودية أول بطولة نسائية لرياضة الغولف، بعد تجربة في بدايات العام الجاري كانت الأولى من نوعها على صعيد الرجال.

وستحتضن ملاعب نادي "رويال غرينز" بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة جدة، غرب السعودية، البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس 2020 ، وهي جزء من الجولة الأوروبية لغولف السيدات.

أُعلن اليوم عن استعداد #المملكة لإقامة أول بطولة للغولف للسيدات وذلك ضمن الجولة الأوروبية لغولف السيدات، وستقام البطولة التي تبلغ جوائزها مليون دولار على ملاعب نادي "رويال جرينز" في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالتعاون مع #الاتحاد_السعودي_للغولف وشركة "غولف السعودية". pic.twitter.com/msMpeIodS9 — صوت تهامة (@Tihama112) December 12, 2019

إقرأ المزيد

ويشرف الاتحاد السعودي للغولف على البطولة النسائية التي تبلغ جوائزها مليون دولار، وتشارك فيها 108 لاعبات محترفات يتنافسن على لقب البطولة.

وستقام البطولة النسائية بالتزامن مع انطلاق "بطولة السعودية الدولية للغولف" في نسختها الثانية التي تقتصر المشاركة فيها على الرجال.

ويستعد الاتحاد السعودي للغولف، في فبراير المقبل، لإقامة منتدى الغولف السعودي الذي يهدف إلى إنشاء بيئة نشيطة وحاضنة بصورة مستدامة لهذه اللعبة على الصعيد المحلي.

المصدر: وكالات