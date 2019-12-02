رهف فتاة سعودية تتألق في الفنون القتالية

في خطوة تعد جريئة في مجتمع محافظ مثل المجتمع السعودي استطاعت رهف الجوهي، أن تدخل فنون القتال وتختار رياضة التايكوندو.

وفي تصريح لصحيفة "عكاظ" قالت لاعبة التايكوندو، رهف الجوهي، إن هذه اللعبة تحولت لديها إلى شغف، وإن كل فتاة رياضية تحتاج إلى إصرار، وعزيمة، وشغف، وصبر حتى تحقق نجاحا.

وبعد سنوات من التدرب وممارسة هذه الرياضة، رغم النواميس والعراقيل الثقافية ونظرة المجتمع، باتت هذه الفتاة السعودية بإمكانها المشاركة في بطولات عالمية، بعد أن حققت نتائج مميزة.

وأوضحت الجوهي أنها وجدت دعما من الاتحاد السعودي للتايكوندو، ومن زوجها وعائلتها.

البطلة #أبرار_بخاري فضية وزن تحت 62 كجم.



البطلة #دنيا_أبو_طالب فضية وزن تحت 53 كجم.



البطلة #رهف_الجوهي برونزية وزن تحت 46 كجم.



ضمن الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2019 في #الكويت.



* الصور من (@saudiolympic).#الرياضة_النسائية#السعوديةpic.twitter.com/jOBkWVPxod — ريان الجدعاني | Riyan Al Jidani (@raljidani) 25 октября 2019 г.

المصدر: عكاظ