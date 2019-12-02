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رهف فتاة سعودية تتألق في الفنون القتالية

الرياضة

رهف فتاة سعودية تتألق في الفنون القتالية
twitter \ raljidani
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في خطوة تعد جريئة في مجتمع محافظ مثل المجتمع السعودي استطاعت رهف الجوهي، أن تدخل فنون القتال وتختار رياضة التايكوندو.

وفي تصريح لصحيفة "عكاظ" قالت لاعبة التايكوندو، رهف الجوهي، إن هذه اللعبة تحولت لديها إلى شغف، وإن كل فتاة رياضية تحتاج إلى إصرار، وعزيمة، وشغف، وصبر حتى تحقق نجاحا.

وبعد سنوات من التدرب وممارسة هذه الرياضة، رغم النواميس والعراقيل الثقافية ونظرة المجتمع، باتت هذه الفتاة السعودية بإمكانها المشاركة في بطولات عالمية، بعد أن حققت نتائج مميزة.

وأوضحت الجوهي أنها وجدت دعما من الاتحاد السعودي للتايكوندو، ومن زوجها وعائلتها.

المصدر: عكاظ

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