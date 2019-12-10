تعرف على نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2020

أسفرت قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020 عن وقوع العهد اللبناني بطل النسخة الأخيرة في المجموعة الأولى إلى جانب المنامة البحريني، والجيش السوري والمتأهل من الملحق.

وسحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 2020.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية في غرب آسيا:

المجموعة الأولى: العهد اللبناني والمنامة البحريني والجيش السوري والفائز من مباراة صور العماني وهلال القدس الفلسطيني.



المجموعة الثانية: (الفيصلي أو الوحدات) من الأردن والأنصار اللبناني و(الكويت أو السالمية) من الكويت والوثبة السوري.



المجموعة الثالثة: (الرفاع أو المحرق) من البحرين والجزيرة الأردني وظفار العماني والقادسية الكويتي.

There you have it, the #AFCCup2020 Group Stage draw results!



Which team are you supporting? pic.twitter.com/ZAOzPSmTv1 — #AFCCup2020 (@AFCCup) December 10, 2019

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وتوج العهد بلقب النسخة الأخيرة للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه بهدف دون رد على فريق 25 أبريل من كوريا الشمالية في المباراة النهائية.

وبات العهد أول فريق لبناني يحصد اللقب رغم أنه ثالث فريق من لبنان يبلغ المباراة النهائية بعد النجمة عام 2005 والصفاء عام 2008.

المصدر: وكالات