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تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2020

الرياضة

تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2020
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أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020 عن وقوع الهلال السعودي حامل اللقب في المجموعة الثانية، إلى جانب شباب الأهلي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وأحد المتأهلين من الملحق.

وسحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية في غرب آسيا:

المجموعة الأولى: الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والمتأهل من مباراة الملحق الرابعة والمتأهل من مباراة الملحق الثانية.

المجموعة الثانية: الهلال السعودي وشباب الأهلي، دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي، والمتأهل من مباراة الملحق الثالثة.

المجموعة الثالثة: الدحيل القطري والتعاون السعودي والشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني.

المجموعة الرابعة: سيباهان أصفهان الإيراني والسد القطري والنصر السعودي والمتأهل من مباراة الملحق الأولى.

وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانجزو إيفرغراند الصيني.

وكان نادي الهلال السعودي توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

المصدر: وكالات

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