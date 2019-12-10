تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2020

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020 عن وقوع الهلال السعودي حامل اللقب في المجموعة الثانية، إلى جانب شباب الأهلي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وأحد المتأهلين من الملحق.

وسحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية في غرب آسيا:

المجموعة الأولى: الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والمتأهل من مباراة الملحق الرابعة والمتأهل من مباراة الملحق الثانية.

قرعة #دوري_أبطال_آسيا 2020 ـ المجموعة الأولى |

المجموعة الأولى

ـ الوحدة الإماراتي

ـ الشرطة العراقي

ـ المتأهل من الملحق رقم 4

ـ المتأهل من الملحق رقم 2 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) December 10, 2019

المجموعة الثانية: الهلال السعودي وشباب الأهلي، دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي، والمتأهل من مباراة الملحق الثالثة.

قرعة #دوري_أبطال_آسيا 2020 - المجموعة الثانية |

ـ الهلال السعودي

ـ شباب الأهلي الإماراتي

ـ باختاكور الأوزبكي

ـ المتأهل من الملحق رقم 3 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) December 10, 2019

المجموعة الثالثة: الدحيل القطري والتعاون السعودي والشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني.

قرعة #دوري_أبطال_آسيا 2020 - المجموعة الثالثة |

ـ الدحيل القطري

ـ التعاون السعودي

ـ الشارقة الإماراتي

ـ بيرسبوليس الإيراني — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) December 10, 2019

المجموعة الرابعة: سيباهان أصفهان الإيراني والسد القطري والنصر السعودي والمتأهل من مباراة الملحق الأولى.

قرعة #دوري_أبطال_آسيا - المجموعة الرابعة |

ـ سيباهان الإيراني

ـ السد القطري

ـ النصر السعودي

ـ المتأهل من الملحق رقم 1 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) December 10, 2019

وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانجزو إيفرغراند الصيني.

🔥 #ACL2020 group stage draw results!



We are definitely in for a treat. Who are you supporting? pic.twitter.com/Ope0jrBNS4 — #ACL2020 (@TheAFCCL) December 10, 2019

وكان نادي الهلال السعودي توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

المصدر: وكالات