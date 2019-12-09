تصريح صادم عن غوارديولا

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه لا يستطيع مقارعة أكبر الأندية في أوروبا حاليا.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية قال غوارديولا: "هذا هو المستوى الذي نواجهه، أمام ليفربول ويونايتد وبرشلونة ومدريد ويوفنتوس، إنها الفرق التي يتعين مواجهتها لكن الحقيقة الآن أننا لا نستطيع منافستها حاليا".

وتابع: "علينا أن نتحسن، يجب أن نتقبل هذا الأمر ونتطلع للأمام، يتعين أن نشعر بذلك كفريق حتى نتحسن، يجب أن نتقبل الحقيقة الآن ونعمل على التحسن".

وضربت الإصابات خط ظهر سيتي ليدفع غوارديولا بلاعب الوسط فرناندو في قلب الدفاع في المباريات الأخيرة.

"That is the level we face against Liverpool, United, Barcelona, Madrid, Juventus - they are the teams we have to face and the reality is maybe we are not able now to compete with them." — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 9, 2019

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وقال غوارديولا: "الحقيقة تقول إننا نتأخر بفارق 14 نقطة عن الصدارة بسبب أخطاء ارتكبناها وبسبب كفاءة المنافسين وبسبب الإخفاق في السيطرة على بعض الأمور".

وتابع: "نحن في بداية ديسمبر وأمامنا مسابقات أخرى ومباريات أخرى للقتال من أجل الفوز بها والعمل على التحسن".

وسيعود سيتي للمنافسات الأربعاء بمواجهة مستضيفه دينامو زغرب في دوري الأبطال بعد أن حسم الفريق الإنجليزي التأهل لدور خروج المغلوب بصفته متصدر المجموعة الثالثة.

وكان قد خسر سيتي 2-1 أمام غريمه مانشستر يونايتد في "البريميرليغ" السبت ليتجرع الهزيمة الرابعة له هذا الموسم ويبقى حامل اللقب في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

المصدر: "رويترز"