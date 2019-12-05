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بالفيديو.. زلة لسان غوارديولا تورطه أمام الكاميرات

الرياضة

بالفيديو.. زلة لسان غوارديولا تورطه أمام الكاميرات
Globallookpress Lynne Cameron via www.imago-imag
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وقع الإسباني جوسيب غوارديولا في موقف محرج خلال المؤتمر الصحفي بعد فوز فريقه مانشستر سيتي على بيرنلي 4-1 في الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما كان غوارديولا يتحدث عن أداء لاعبه رودري هيرنانديز في المباراة، قائلا: هو دائما يساعدنا في الملعب، في مثل هذه المواقف أعتقد أن طريقة لعبه تتلاءم بشكل مثالي مع بطولة الدوري الإنجليزي، وأظن أن بايرن ... !".

ليعلم غوارديولا بهفوته فورا أنه ذكر اسم ناديه السابق بايرن ميونخ الألماني بدلا من فريقه الحالي مانشستر سيتي، وضرب رأسه بكفه، متداركا: "مانشستر سيتي اشترى، لماذا قلت بايرن ميونخ ما هذا؟".

ثم أضاف للمراسلين المتواجدين في قاعة المؤتمر الصحفي: "لا أعلم بماذا كنت أفكر؟".

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ورفع مانشستر حامل اللقب، رصيده إلى 32 نقطة ليحتل المركز الثالث على لائحة ترتيب "البريميرليغ" خلف ليستر سيتي الوصيف، وليفربول المتصدر.

المصدر: وكالات

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