شاهد.. مانشستر سيتي يقلص مؤقتا الفارق بينه وليفربول

عاد مانشستر سيتي يوم الثلاثاء إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه بيرنلي 4-1 في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة انجلترا لكرة القدم، فقلص الفارق موقتا إلى 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

واستمر غياب هداف الفريق الارجنتيني، سيرخيو أغويرو، فلعب بدلا منه مجددا البرازيلي، غابريال جيزوس، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 24 و50.

ونجح السيتي في إضافة الهدف الثالث عبر الإسباني رودري في الدقيقة 68، قبل أن يدخل الجزائري رياض محرز بديلا لستيرلينغ، منتصف الشوط الثاني، ليختتم مهرجان الأهداف عند الدقيقة 87.

وكاد أن يسجل مانشستر سيتي المزيد من الأهداف، لكن بوب أنقذ مرماه من هدفين أكيدين لرحيم ستيرلينغ ثم لبرناردو سيلفا.

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ورد أصحاب الأرض بهدف حفظ ماء الوجه سجله روبي بريدي، مستغلا فشل دفاع مانشستر سيتي في تشتيت إحدى الكرات قبل نهاية المباراة.

بهذا الفوز رفع مانشستر رصيده إلى 32 نقطة مقابل 40 لليفربول، الذي يخوض اليوم الأربعاء مباراة الديربي ضد جاره إيفرتون.

المصدر: "أ ف ب"