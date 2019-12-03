كلوب يفكر بعدم إشراك محمد صلاح غدا أمام إيفرتون

ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، يدرس عدم إشراك محمد صلاح أساسيا أمام إيفرتون غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتحوم الشكوك بشأن جاهزية "الفرعون" الكاملة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الأحمر، إلى أن صلاح ظهر متأثرا بالإصابة أمام برايتون في المباراة الماضية، والتي انتهت بفوز فريقه 2-1، ما أجبر كلوب على تبديله في الدقيقة 68.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي أقرب منافسي، و11 نقطة على مانشستر سيتي بطل المسابقة خلال الموسمين الماضيين.

المصدر: وكالات