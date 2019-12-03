أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أنه مدد عقد مهاجمه البرازيلي ريتشارليسون دي أندرادي لغاية عام 2024.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من واتفورد مقابل نحو 40 مليون جنيه إسترليني (51.32 مليون دولار) في أول صفقة يبرمها المدرب ماركو سيلفا في يوليو 2018، وسجل 20 هدفا مع إيفرتون في كل المسابقات.

🗣 | "I try to pay back the Evertonians' affection. I try to sweat blood and tears for this Club. I intend to continue honouring the shirt."



💙 you, @richarlison97. #EFCpic.twitter.com/UVL59CXq6K — Everton (@Everton) December 3, 2019

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وقال ريتشارليسون، الذي لعب 19 مباراة مع المنتخب البرازيلي، عبر موقع إيفرتون على الإنترنت: "أرغب في البقاء هنا لفترة طويلة، وهذا النادي منحني الفرصة لإظهار قدراتي".

وتابع: "من خلال أدائي مع إيفرتون، حصلت على مكان في منتخب بلادي البرازيل، وسجلت هنا الكثير من الأهداف في الدوري الممتاز، والآن حان الوقت لمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير".

المصدر: رويترز