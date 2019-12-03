بالصور.. من صوت لمحمد صلاح ورياض محرز من الصحفيين العرب لنيل جائزة الكرة الذهبية

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن الأصوات التي منحت الفائز جائزة الكرة الذهبية، والتي توّج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، الاثنين، للمرة السادسة في تاريخه.

وتفوق ميسي على الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، والسنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الخامس، بينما حل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي في المركز العاشر.

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ووفقا لما جاء في"ميرور"، فقد جاء تصويت الصحفيين العرب المشاركين في اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية على النحو التالي بترتيب الاختيارات:

الجزائر (صحيفة الوطن):ساديو ماني – ميسي – محرز – فان دايك – أغويرو.

السعودية (صحيفة اليوم):رونالدو – ميسي – برناردو سيلفا – محرز – صلاح.

البحرين (BTV سبورت):فان دايك – رونالدو – ميسي – صلاح – ماني.

مصر (الأهرام ويكلي):صلاح – ماني – رونالدو – ميسي – فان دايك.

الإمارات (قناة إم بي سي دبي):رونالدو – محرز – صلاح – مبابي – ليفاندوفسكي.

العراق:فان دايك – ماني – صلاح – ميسي – رونالدو.

الأردن (قناة رؤيا):فان دايك – ميسي – رونالدو – صلاح – مبابي.

الكويت (صحيفة الوطن):ميسي – رونالدو – فان دايك – ماني – مبابي.

ليبيا (ليبيا أوبزرفر):ميسي – رونالدو – ماني – أغويرو – هازارد.

المصدر: وكالات