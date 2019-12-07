تم بيع قميص يعود لأسطورة كرة القدم البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف ببيليه، بمبلغ 30 ألف يورو خلال مزاد لمقتنيات رياضية، أقيم في مدينة تورينو الإيطالية.

وارتدى بيليه القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية الأخيرة ضد يوغوسلافيا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في يوليو عام 1971.

Football : un maillot de Pelé vendu aux enchères à 30 000 euros (Rs 1,2 M) https://t.co/hqmLsLIZWk — LEMAURICIEN.COM (@lemauricien_com) December 7, 2019

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أما أبرز عمليات الشراء الأخرى خلال هذا المزاد فتمثلت في قميص نادر ليوفنتوس باللون الأزرق ارتداه المدافع لوتشيانو سبينوزي في نهائي كأس مدن المعارض عام 1971 (أصبحت بعد ذلك كأس الاتحاد الأوروبي وحاليا يوروبا ليغ) مقابل 9400 يورو.

بالإضافة إلى القميص رقم 10 الذي ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في صفوف نابولي موسم 1989-90 مقابل 7500 يورو.

كما اشترى أحد المشاركين في المزاد عصا البيسبول التي استعملها أسطورة كرة السلة مايكل جوردان عندما مارس هذه اللعبة لفترة وجيزة مقابل 425 يورو.

المصدر: entornointeligente.com