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كومباني يعرض سيارته "القديمة" في مزاد علني

الرياضة

كومباني يعرض سيارته
AFP PAUL ELLIS
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عرض البلجيكي، فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي السابق ومدافع أندرلخت الحالي، سيارته الخاصة "فورد موستانج" بنسختها المميزة للبيع في مزاد علني للسيارات الكلاسيكية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن كومباني هو المالك الوحيد للسيارة طراز (V8 Shelby GT-C) والتي تم تصنيعها عام 2008 ، وفقا للأوراق الرسمية.

وتم تقدير ثمن السيارة ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه استرليني، وسوف يتم بيعها خلال مزاد علني للسيارات الكلاسيكية في منطقة " وارويكشاير". 

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وكان قد تم بيع 215 نسخة من نفس طراز سيارة (V8 Shelby GT-C)، حيث قررت شركة "فورد" عرض كميات محدودة لمحبي سيارات"موستانج"، وتحمل سيارة كومباني رقم 50 في خط الإنتاج.

ولا تزال السيارة محتفظة بحالتها الجيدة رغم مرور 11 عاما، خاصة أنها لم تقطع إلا 3 آلاف ميل فقط، وهذا سيكون سببا في بيعها بأعلى سعر ممكن خلال المزاد.

وكان كومباني البالغ 33 عاما قد غادر صفوف مانشستر سيتي مع انتهاء عقده في ختام موسم 2018-2019، ويقوم حاليا بدورين مع فريق أندرلخت البلجيكي، الأول كمدافع، والثاني كمدرب مساعد في الجهاز الفني.

المصدر: thesun

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