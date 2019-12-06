شاهد.. نجم السعودية يتجول في الدوحة برفقة نجم قطر والأخير تمنى تتويج "الأخضر" بكأس الخليج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر هتان باهبري لاعب المنتخب السعودي بصحبة نجم المنتخب القطري أكرم عفيف اليوم الجمعة، يتجولان معا في العاصمة الدوحة.

وجاء ظهور اللاعبين بعد يوم واحد من فوز "الأخضر" على "العنابي" بهدف نظيف في نصف نهائي "خليجي 24".

في لقطة رائعة جداً .. يتجّولون سوياً في قطر



لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف يُبارك

لـ لاعب المنتخب السعودي هتان باهبري بإنتصارهم والتأهل للنهائي، ويتمنى البطولة من نصيب السعودية



❤️💚 pic.twitter.com/RJlI1HLIN1 — نواف الآسيوي 🇸🇦 . (@football_l5) December 6, 2019

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ونشر هتان باهبري الفيديو وهو بصحبة أكرم عفيف في السيارة، حيث تمنى اللاعب القطري فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج التي تقام في الدوحة.

وسيواجه المنتخب السعودي في المباراة النهائية الأحد المقبل منتخب البحرين، الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية على العراق بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وتستضيف قطر النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم في الفترة بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري.

المصدر: وكالات