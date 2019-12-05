كأس الخليج.. السعودية تفتتح التسجيل أمام قطر (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mue8
تجري في هذه اللحظات المباراة التي طال انتظارها بين منتخبي السعودية وقطر ضمن الدور نصف النهائي من كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" والتي تستضيفها قطر لغاية الـ8 من ديسمبر الجاري.
وافتتح المنتخب السعودي باب التسجيل عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.
فيديو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 1 - 0 على #منتخبنا_الوطني في الدقيقة 28 في نصف نهائي #خليجي24#أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/fRmyHkk7qO— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2019
المصدر: RT