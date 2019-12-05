كأس الخليج.. السعودية تفتتح التسجيل أمام قطر (فيديو)

تجري في هذه اللحظات المباراة التي طال انتظارها بين منتخبي السعودية وقطر ضمن الدور نصف النهائي من كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" والتي تستضيفها قطر لغاية الـ8 من ديسمبر الجاري.

وافتتح المنتخب السعودي باب التسجيل عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

المصدر: RT